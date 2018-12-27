В кинотеатрах Минска вводят билетные терминалы самообслуживания

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть кинотеатров "КиноМинска" УП "Киновидеопроката" Мингорисполкома представила первые в Беларуси билетные терминалы самообслуживания для кинотеатров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Два терминала уже заработали в минских кинотеатрах "Аврора" и "Беларусь". В дальнейшем такие же устройства для самостоятельной покупки билетов в кино будут установлены во всех кинотеатрах сети", - сказал генеральный директор УП "Киновидеопрокат" Павел Скалабан.

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