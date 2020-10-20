В программе Национального конкурса "Лістапада-2020" будет представлено 13 фильмов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В программе Национального конкурса XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" будет представлено 13 фильмов, сообщил сегодня журналистам координатор конкурса Николай Лавренюк, передает корреспондент БЕЛТА.

На рассмотрение оргкомитет получил около 60 заявок. "Это меньше, чем обычно. К участию отобрано 13 фильмов. В связи со сложной эпидобстановкой в мире можно говорить о спаде кинопроизводства. Кроме того, формат вручения призов будет иным. Решили отказаться от традиционной градации. Теперь жюри будут определять Гран-при Национального конкурса, который может быть как игровой, документальный или анимационный, два специальных приза и специальные дипломы", - отметил Николай Лавренюк.

Национальный конкурс является важной частью фестиваля. "Это площадка для диалога между кинематографистами, зрителями, иностранной прессой и членами жюри. Это мост для белорусского кино в мир", - подчеркнул координатор конкурса.

В программе будет представлена картина Митрия Семенова-Алейникова "Запретная зона" - дебютный полный метр, триллер, действие которого разворачивается в чернобыльской зоне. Среди документального кино - "Эпитафия" Виктора Аслюка, где рассказывается о таких сакральных местах, как кладбища. Режиссер Дмитрий Дедок в своей работе "Дима" продолжает изучать маргинальные слои общества. Действие в фильме "Проживающие" молодого автора Андрея Князевича происходит в интернате для людей с особенностями психофизического развития.

Короткометражный фильм Андрея Кутило "Мне трэба поціскаў…" повествует о трогательной истории пожилой матери и ее дочери-инвалида. Картина Никиты Лаврецкого "Никита Лаврецкий" - автобиография, сочетает разные жанры и является интересным экспериментом. В фильме Алеся Лаппо "Все мероприятия по плану" сюжет связан с белорусской глубинкой, людьми, которые пытаются привнести изменения в эти места.

Работа Владимира Луцкого "Код предков" посвящена белорусскому и украинскому фольклору, связям и истории двух наций. В новом фильме "Темнота снаружи" Анастасия Мирошниченко рассказывает о команде футболистов-инвалидов по зрению, которые едут покорять мировой чемпионат. Дарья Юркевич в ленте "Невядомы рай" касается темы Чернобыля, о том, что сейчас происходит на этой территории, как там живут люди. Анимационный фильм талантливого молодого автора Ивана Гопиенко "Царство Звезд" - это фантасмагория. Картина Саши Кулак в соавторстве с Дарьей Головой "Где живут желания" - экспериментальное кино, где авторы занимаются развитием киноязыка.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. В этом году он пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом "Магия образа". Организатором выступает Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Учредители - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-