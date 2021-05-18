18 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Впервые стихи Якуба Коласа будут переведены на фарси. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Саид Яри во время презентации литературной экспозиции "Якуб Колас и Омар Хайям: жизненная мудрость в поэтическом слове".

Выставка открылась в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа в Международный день музеев. Саид Яри считает, что наследие Якуба Коласа и Омара Хайяма принадлежат миру и необходимо продолжать его популяризацию. Он рассказал об идее перевести произведения белорусского классика на фарси, чтобы в Иране больше узнали о его творчестве.

Посол Ирана выразил пожелание, чтобы перевод стихов Якуба Коласа на фарси и одновременно перевод произведений Омара Хайяма на белорусский язык в итоге вылились в издание книги. Он не исключает, что осуществить эту идею удастся как раз к следующей Минской международной книжной выставке-ярмарке. Иран традиционно участвует в этой выставке, широко представляя свое богатое книжное искусство.

Якуб Колас и Омар Хайям жили в разное время, в разных странах, принадлежали к разным религиям, но центром их творчества был человек. Поэтическая мудрость Омара Хайяма заключена в рубаи - одной из самых сложных жанровых форм персидской поэзии, оригинальных философско-лирических четверостишиях. Омар Хайям - непревзойденный мастер этого жанра. У Якуба Коласа мудрой энциклопедией белорусского крестьянского быта конца XIX - начала XX века стала поэма "Новая земля". Мудрость жизни Якуба Коласа заключена в самом взгляде на мир и воплощается в подробном изображении многих реалий.

Беларусь и Иран продолжают развивать культурное сотрудничество, которое является важным направлением всестороннего взаимодействия между двумя государствами.-0-