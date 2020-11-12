Выставка картин Ларисы Журавович проходит в Могилеве

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка картин белыничской художницы Ларисы Журавович "Душа родной земли" проходит в Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленикова. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

На выставке демонстрируются 23 картины из фондов музея. "Представлены пейзажи и натюрморты. Картины написаны в двух техниках - гуашь и пастель, - рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Алина Цурбалева. - Мы старались подбирать осенние пейзажи и разбавили их красивыми натюрмортами".

Как отметили в музее, на выставке собраны картины разных лет. Несколько работ - с международных пленеров "Образ Родины в изобразительном искусстве", который ежегодно проходит в учреждении культуры уже 24 года.

По словам Ларисы Журавович, на выставке представлены ее любимые работы на тему белорусской деревни.

Познакомиться с работами белыничской художницы можно будет до 11 декабря.-0-