Выставка работ классика военного фотоискусства Евгения Халдея открылась в Брестской крепости

6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" презентовали выставку работ военного фотокорреспондента Евгения Халдея "Знамя Победы", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-экспозиционным отделом Елена Митюкова.

Выставка разместилась в одном из залов экспозиции "Музей войны - территория мира". Она подготовлена Государственным музейно-выставочным центром РОСФОТО при поддержке Министерства культуры России в рамках национального проекта "Культура". "Это была наша инициатива, с которой мы вышли на РОСФОТО. Такого рода проектов у нас раньше не было. В прошлом году фотовыставка демонстрировалась во многих городах России, а также в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Мы захотели показать ее в Брестской крепости", - рассказала Елена Митюкова.

Классик советского фотоискусства военных лет, автор знаменитого снимка "Знамя Победы над рейхстагом" Евгений Халдей считается одним из самых знаменитых советских фотографов, запечатлевших для потомков события Великой Отечественной войны. В экспозиции представлено 50 снимков. У каждого из них своя история. Например, "Семеро идут в разведку", из которой возвратились лишь трое. Или фотография из серии "Руины Севастополя", которые рассматривали в качестве доказательств преступлений фашистов на Нюрнбергском процессе.

Фотографии Евгения Халдея - это не столько свидетельства военного времени, сколько эмоциональное переживание. Героизм и мужество обыкновенного человека, радость побед и боль поражений, потери близких людей - все это военный фотокорреспондент ТАСС пережил сам. Его работы пронизаны болью за страну и страстным желанием дожить до Победы.

Предварительно, фотовыставка "Знамя Победы" будет экспонироваться в Брестской крепости по 25 февраля. Не исключено, что срок работы экспозиции будет продлен.-0-