Выставка ремесленников "Ангел, мастер и добрые дела" открывается в Могилеве

18 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Новогодняя выставка-ярмарка ремесленников "Ангел, мастер и добрые дела" откроется сегодня в Выставочном зале Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель общественного объединения ремесленников "Шчырая майстэрня" Алла Смолякова.

"В этом году мы приготовили много сюрпризов. Впервые участником выставки станет народный клуб-студия декоративно-прикладного творчества "Чараўніцы" Могилевского городского центра культуры и досуга. К нам приедет витебский мастер-реставратор елочных игрушек Наталья Ковалева. Она привезет с собой около трех сотен новогодних украшений советских времен, которые станут отдельной экспозицией", - рассказала Алла Смолякова.

По вечерам в Выставочном зале будет проходить интерактивная акция "Наша елка", где выдающиеся люди Могилева смогут сделать новогоднюю игрушку своими руками. "С нашими гостями можно пообщаться, задать вопросы. Чаще всего их просят рассказать о детстве, мечтах и любимых игрушках. Впервые такая акция состоялась в прошлом году и очень всем понравилась", - отметила председатель объединения.

Традиционно гостями выставки станут подопечные Солтановского психоневрологического дома-интерната, дети с особенностями развития. Впервые в этом году во время выставки будут проходить платные мастер-классы. Участники под руководством мастера будут делать игрушки из ваты. Все собранные деньги пойдут на благотворительность.

Продлится выставка-ярмарка до 8 января.-0-