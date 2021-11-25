"АМКОДОР" представил технику на сельскохозяйственной выставке в Краснодаре

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "АМКОДОР" представил технику на международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции "Югагро-2021", которая проходит в Краснодаре с 23 по 26 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

Дистрибьютор холдинга по округу, дилер по Краснодарскому краю и Республике Адыгея ООО "АМКОДОР-Юг" представляет полунавесной распределитель минеральных удобрений РМУ-10, универсальный сепаратор зерна серии MEGA, а также полунавесной культиватор-глубокорыхлитель.

"АМКОДОР" известен в Российской Федерации как один из ведущих производителей сельскохозяйственной машин и оборудования для обработки почвы, внесения удобрений и семян, послеуборочной обработки и хранения зерна, заготовки кормов, содержания и обслуживания животных, мелиоративных и строительных работ, коммунального и лесного хозяйства, логистического и энергетического комплексов", - подчеркнули в пресс-службе.

Международная выставка "Югагро" - самая крупная в России выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. На ней демонстрируется широкая линейка комбайнов и тракторов, почвообрабатывающей, предпосевной, посевной, посадочной и уборочной техники, запчасти и комплектующие, оборудование и материалы для оснащения сельхозпредприятий.-0-