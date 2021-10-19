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19.10.2021 15:54:40
"АМКОДОР" презентовал новинки лесозаготовительной техники
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "АМКОДОР" презентовал новинки лесозаготовительной техники, а также элементную базу собственного производства, передает корреспондент БЕЛТА.
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Среди новинок - форвардер AMKODOR FF1461 с колесной формулой 6х6, укомплектованный опытным образцом манипулятора, универсальный лесовозный полуприцеп грузоподъемностью 10 т.
"Новая техника займет достойное место на мировом рынке продукции лесного комплекса. Сегодня "АМКОДОР" конкурирует с ведущими производителями и подвигает их с этого рынка. Несмотря на все сложности, связанные с введением санкций, коллектив предприятия сплотился, руководство поставило необходимые задачи. И спустя совсем короткое время замещена импортная продукция собственным производством благодаря инженерной мысли, которая здесь витает, благодаря усилиям сотрудников, которые день и ночь трудились над чертежами", - сказал помощник Президента Валерий Бельский.
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Фото Рамиля Насибулина