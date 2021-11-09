Андрейченко: принятые на ВГС решения перезагружают белорусско-российскую экономическую интеграцию

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые на ВГС решения фактически перезагружают белорусско-российскую экономическую интеграцию, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"4 ноября состоялось важное политическое мероприятие - заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Итогом большой работы, которая велась на протяжении нескольких предыдущих лет, стало подписание президентами Беларуси и России декрета, утверждающего 28 союзных программ по сближению макроэкономической, промышленной, аграрной политики государств, согласованию позиций в ряде других важных сфер. Принятые решения фактически перезагружают белорусско-российскую экономическую интеграцию", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, в рамках реализации союзных программ первостепенное внимание необходимо будет уделить работе по унификации законодательств, обеспечению единообразной правоприменительной практики.

В ноябре в Минске состоится 61-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. "Союзным парламентариям необходимо будет решить ряд организационных вопросов, касающихся совместной работы. В частности, предстоит утвердить полномочия нового состава российской депутации в Парламентском собрании, а также сформировать комиссии собрания", - отметил спикер.-0-

Фото Андрея Покумейко