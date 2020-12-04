Армения выступает за единый тариф на транзит газа в ЕАЭС

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения выступает за единый тариф на транзит газа в Евразийском экономическом союзе при создании общего рынка газа, сообщил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправсовета, которое проходит в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Никола Пашиняна, для Армении принципиально важным остается вопрос о необходимости создания равных и недискриминационных условий конкуренции во всех отраслях экономик стран союза.

"Поэтому мы придерживаемся мнения о необходимости осуществления скоординированной энергетической политики, формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также общего электроэнергетического рынка", - сказал премьер-министр.

"Важное значение будет иметь принятие международного договора об общем рынке газа ЕАЭС, предполагающего реализацию общих подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС, в том числе единых тарифов на услуги, оказываемые субъектами естественных монополий при транспортировке и транзите газа. Мы подчеркиваем необходимость поиска единого решения и окончательного урегулирования вопроса формирования общего рынка газа", - отметил Никол Пашинян.

Он уверен, что это обеспечит условия для повышения уровня энергетической безопасности, экономической интеграции и конкурентоспособности государств союза.-0-

Пашинян отметил важность отмены запрета на въезд в страны ЕАЭС для граждан Армении