Банк БелВЭБ выступает за развитие страны в условиях мира и взаимопонимания

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк БелВЭБ выступает за созидательное развитие страны в условиях мира и взаимопонимания. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

"Деятельность банка направлена на защиту интересов клиентов и содействие динамичному развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы. Дальнейший экономический рост и благосостояние граждан сегодня во многом зависят от объединения наших усилий по обеспечению мира, взаимопонимания и общественного согласия. Каждый из нас и все мы вместе должны стремиться к созидательному развитию, достижению совместных успехов в важнейших отраслях экономики. Проявлять свою волю и инициативу для того, чтобы сообща строить свободную и сильную страну для наших детей и внуков", - говорится в сообщении.

Банк БелВЭБ призывает граждан к мудрым и взвешенным решениям для обеспечения мира и безопасности в Беларуси. "Давайте следовать общечеловеческим ценностям. Давайте жить в одной мирной семье под названием Беларусь", - подчеркнули в банке.-0-