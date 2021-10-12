12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЭС позволила заместить более 1 млрд куб.м природного газа. Об этом сообщил заместитель главного инженера по производственно-техническому обеспечению АЭС - начальник производственно-технического отдела Белорусской АЭС Борис Парамонов во время круглого стола "Экономические и экологические аспекты ядерной энергетики" на XXV Белорусском энергетическом и экологическом форуме Energy Expo 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 9 месяцев 2021 года БелАЭС выработала 3,4 млрд кВт.ч электроэнергии. С начала энергетического пуска (с ноября 2020 года) станция выработала 3,9 млрд кВт.ч. В энергосистему отпущено 3,2 млрд кВт.ч. Замещено природного газа за 9 месяцев 930 млн куб.м, на данный момент уже более 1 млрд куб.м", - сказал Борис Парамонов.

Борис Парамонов

Он отметил, что в 2007 году 95% топливно-энергетического баланса страны занимал природный газ. "Ввод в работу БелАЭС позволит снизить эту долю до 60%, то есть каждый год мы будем экономить около 4,5 млрд куб.м природного газа. Это позволит нам также повысить энергетическую безопасность страны, снизить выбросы парниковых газов", - подчеркнул заместитель главного инженера.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.-0-