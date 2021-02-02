Беларусь и китайская Sinotrans Limited определили векторы взаимодействия по экспорту логистических услуг

2 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Юрий Сенько встретился с председателем правления компании Sinotrans Limited господином Ли Гуанпэном. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусской дипломатической миссии в Китае.

На переговорах были детально рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая развитие международного железнодорожного терминала в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" и сотрудничество в организации контейнерных перевозок Китай - Европа через Беларусь.

Посол выразил особую благодарность компании за всемерное содействие в логистическом обслуживании отправки медицинских гуманитарных грузов из Китая в Беларусь. Стороны определили дальнейшие направления взаимодействия для стимулирования инвестиционной активности и развития экспорта логистических услуг.

Sinotrans Limited основана 20 ноября 2002 года, открыла листинг на Гонконгской фондовой бирже в 2003 году. Дочернее предприятие и единая логистическая платформа China Merchants Group. В 2015 году Sinotrans Limited стала первой китайской компанией, избранной президентом Международной организации национальных экспедиторских ассоциаций (Federation Internationale des Associations de Transitaires et Аssimiles).-0-

Фото Посольства Беларуси в Китае