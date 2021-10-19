Беларусь и Россия обменяются опытом деятельности по обращению с отходами

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства пройдет в Минске 27-28 октября. Его темой станет практика применения законодательства Беларуси и России в области обращения с отходами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания.

В мероприятии примут участие депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, представители министерств и ведомств Беларуси и России, научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также предприятий, деятельность которых связана с обращением с отходами.

"Участники заседания обсудят основные направления совместной деятельности Беларуси и России по созданию целенаправленной и упорядоченной системы регулирования деятельности по обращению с отходами посредством комплексного использования правовых, нормативных и экономических методов, - отметили в пресс-службе. - Планируется провести анализ существующего состояния системы управления отходами в Беларуси и России, рассмотреть вопросы обеспечения экологической безопасности опасных производственных объектов и оборота токсичных отходов, выработать предложения для формирования максимально эффективной, экономичной и экологически чистой модели обращения с отходами на территории Союзного государства".

Во время семинара его участники посетят мусоросортировочный перерабатывающий завод унитарного предприятия "Спецкоммунавтотранс".

"По итогам заседания будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам", - добавили в пресс-службе.

Постоянно действующий семинар при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства был создан по инициативе союзных парламентариев в 2006 году. Традиционно он собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России. Формат мероприятия позволяет детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства.-0-