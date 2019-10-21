21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Свердловская область хотят вместе разрабатывать решения для цифровых экономик. Об этом заявил сегодня журналистам губернатор Свердловской области России Евгений Куйвашев после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сферу высоких технологий руководитель российского региона назвал одним из перспективных направлений сотрудничества. В делегацию Свердловской области вошли специалисты крупной компании "СКБ Контур", которая разрабатывает сервисы для бухгалтерии и бизнеса. "Мы привезли сюда наших специалистов, чтобы совместными усилиями выводит наши экономики на цифровую платформу", - отметил Евгений Куйвашев.

Стороны намерены также углублять промышленную кооперацию. По мнению Александра Лукашенко, большой потенциал есть в машиностроении. В российском регионе также поддерживают это предложение. "На наш взгляд, сотрудничество российских предприятий с белорусскими коллегами принесет значительную пользу. Конечно же, это вопросы, связанные с машиностроением. БелАЗ с уральским двигателем уже прошел испытание и уехал работать на карьер. Мы и дальше планируем расширять сотрудничество", - сказал губернатор. Свердловская область готова закупать белорусскую коммунальную, сельскохозяйственную технику.

В 2023 году в Екатеринбурге пройдет Всемирная летняя универсиада. Городские власти и строительные компании заинтересовались белорусским опытом подготовки к крупнейшим соревнованиям, заявил Евгений Куйвашев.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, который также присутствовал на встрече, подчеркнул, что стороны подтвердили прежние договоренности о сотрудничестве в машиностроении, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, пищевой промышленности, туризме и культуре. "Это мощные перспективы, - констатировал дипломат. - Это подкрепляет стилистику Союзного государства. На этапе подготовки к 8 декабря (будет отмечаться 20-летие Договора о создании Союзного государств. - Прим. БЕЛТА) это очень важно".-0-