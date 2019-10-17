Беларусь как председатель в ЕАЭС будет добиваться создания полноформатного экономического союза - МИД

17 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена во время своего председательства в ЕАЭС в 2020 году добиваться создания полноформатного экономического союза. Об этом заявил начальник управления евразийской интеграции Министерства иностранных дел Беларуси Александр Александрович сегодня на международной научно-практической конференции "Евразийский экономический союз в контексте процессов региональной интеграции: новые вызовы и возможности", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Александрович подчеркнул, что в настоящее время существует немало вопросов внутри союза. "Экономический союз еще далеко не создан, предстоит много работать. Временной ориентир по его созданию - это 2025 год", - сказал представитель МИД. Он обратил внимание, что это не очень большой период времени с учетом необходимости решения многих чувствительных для участников союза позиций.

Беларусь с 1 января 2020 года станет председателем в ЕАЭС, а с 1 февраля белорусский представитель возглавит ЕЭК. "Мы воспользуемся этими позициями для придания нового импульса интеграционным процессам и для формирования единых политик странами-участницами, чтобы мы вместе шли в направлении развития ЕАЭС", - подчеркнул Александр Александрович.

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Фото Алины Гришкевич