17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь лидирует в ЕАЭС по производству на душу населения мяса и молока. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на международном отраслевом форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь позиционируется как страна с производством натуральной качественной продукции из отечественного сырья. Значительный развитый производственный потенциал позволил ей обеспечить высокий уровень среднедушевого производства и потребления: Беларусь лидирует в ЕАЭС по производству на душу населения мяса, молока. На одного жителя страны производится мяса вдвое больше, чем в России и Казахстане. По производству молока на душу населения опережает Казахстан в 2,5 раза, Армению, Кыргызстан и Россию - более чем в 3 раза", - рассказал Игорь Брыло.

По данным статистики ЕЭК, производство на душу населения в Беларуси ресурса молока составляет 828 кг/чел. (в Армении ˗ 225 кг/чел., Казахстане ˗ 317 кг/чел., Кыргызстане ˗ 252 кг/чел., России ˗ 214 кг/чел.), мяса и мясопродуктов - 137 кг/чел (в Армении ˗ 36 кг/чел., Казахстане ˗ 62 кг/чел., Кыргызстане ˗ 35 кг/чел., России ˗ 77 кг/чел.).

"Проводимая отраслевая политика по развитию конкурентоспособного производства высококачественных продуктов питания обеспечивает насыщение внутреннего рынка. От практики распределения продовольственных товаров по карточкам в начале 90-х годов республика не только полностью обеспечила продовольствием население, но и вышла на экспортно ориентированную экономику, готова в больших объемах предложить избытки продовольствия к реализации за рубеж. В стране полностью решена проблема продовольственной безопасности", - подчеркнул министр.

Международный отраслевой форум "Беларусь аграрная. Молочная ферма" проходит сегодня в Минске. Мероприятие посвящено технологии производства молока. На форум приглашены специалисты зоотехнии, кормопроизводства, ветеринарии, племенного дела, представители комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, молочных заводов, СПК.

Также состоится чествование лучших хозяйств и присуждение победителям премии "Молочная ферма класса экстра".-0-

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