Беларусь обеспечит внутренний рынок отечественными яблоками

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожай яблок в 2018 году позволит Беларуси обеспечить потребности внутреннего рынка. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

По словам замминистра, в этом году планируется собрать порядка 200 тыс. т яблок, что соответствует потребности страны. "Думаю, в дальнейшем мы будем иметь урожайность и валовые сборы еще выше", - отметил Владимир Гракун. До этого самый большой урожай яблок был собран в Беларуси в 2016 году - 140 тыс. т.

Согласно Государственной программе развития аграрного бизнеса, ежегодно в республике должно закладываться не менее 500 га плодовых культур. Эта задача выполняется, в этом году в том числе, проинформировал замминистра. В целом же в стране посажено более 18 тыс. га плодовых садов интенсивного типа.

"Хранилищ имеется на 103 тыс. т, которые обеспечат сохранность поздних сортов яблок и реализацию в межсезонный период", - отметил Владимир Гракун. Говоря о качестве отечественных яблок, он подчеркнул: "Наши яблоки занимают достойное место в сетях. По вкусовым качествам, товарному виду они ничем не уступают импортным, при этом цена их ниже - Br0,7-0,8 за кг".

Беларусь имеет возможность часть яблок экспортировать. Речь идет о незначительных объемах поставок в Российскую Федерацию. "Но прежде всего перед нами стоит задача обеспечить внутренний рынок", - подчеркнул замминистра.-0-