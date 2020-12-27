Беларусь подписала нефтяные контракты на 2021 год с рядом крупных российских поставщиков - Головченко

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь уже подписала нефтяные контракты на 2021 год с рядом крупных российских поставщиков, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"По поставкам нефти в Республику Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками. С рядом крупных поставщиков уже подписаны соглашения о поставке нефти трубопроводным транспортом в следующем году. С частью еще идут согласования отдельных мелких условий", - сказал Роман Головченко.

Глава правительства выразил уверенность, что до конца года "абсолютно все контракты на поставку нефти в Беларусь будут подписаны".

"Это традиционные новогодние вопросы, в этом году какого-то накала или напряженности нет, абсолютно планово они решаются. Мы договорились с правительством Российской Федерации о том, что не надо складывать все "под елочку", - добавил премьер-министр.

Что касается объема переработки нефти на белорусских НПЗ в 2021 году, то, по словам Романа Головченко, эта цифра будет будет определяться экономической целесообразностью.

"Но российская сторона готова нам поставить максимальный объем. Если будет для нас выгодно перерабатывать 18 млн т - будем перерабатывать. Это будет зависеть от ситуации на рынке", - пояснил он.-0-

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