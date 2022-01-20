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20 января 2022, 11:45

Беларусь поможет Тыве в строительстве молочно-товарной фермы

Владислав Ховалыг
Владислав Ховалыг

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поможет Тыве в строительстве молочно-товарной фермы. Об этом рассказал журналистам глава Республики Тыва Российской Федерации Владислав Ховалыг по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава российского региона отметил, что у приехавшей в Беларусь делегации очень обширная программа, и возможно еще появление тех или иных конкретных договоренностей.

"Точно мы договорились, что на территории республики будет построена молочно-товарная ферма с поголовьем не менее 200", - заявил Владислав Ховалыг.

По его словам, эта ферма будет в том числе укомплектована производимым в Беларуси оборудованием, а также белорусским скотом. Реализовать проект планируется в течение года, а затем этот опыт можно будет тиражировать.

Владислав Ховалыг пояснил, что Тыва обеспечивает себя мясом, но по молоку свои потребности не закрывает. "Поэтому мы хотели бы сейчас, о чем мы договорились, что белорусская сторона будет помогать в строительстве молочно-товарных ферм, оснащением. В этом направлении мы хотели бы полностью у себя закрыть потребности в молоке и молочных изделиях за счет создания своей базы. У вас большой опыт", - сказал он.

Есть возможности и для сотрудничества в других областях. Для добывающей отрасли требуется различная карьерная техника. "Добывающие предприятия у нас находятся в таежной лесистой части нашей республики. Соответственно, надо строить дороги, дорожная техника требуется. Возможно, будем рассматривать вместе с инвесторами участие белорусских компаний в строительстве горно-обогатительной фабрики", - рассказал Владислав Ховалыг.

Учитывая большие запасы леса, которыми обладает Тыва, рассматривается возможность строительства деревообрабатывающей фабрики, продукцию которой, учитывая логистику, будет удобно экспортировать в том числе в Китай.

"И продукцию машиностроения, в других отраслях мы тоже будем рассматривать (сотрудничество с Беларусью. - Прим. БЕЛТА). У нас сейчас начинается, можно сказать, строительный бум. Не хватает рабочих рук, строителей, соответствующих компетенций. Мы бы тоже хотели рассматривать вопрос о привлечении белорусских строителей для возведения разных объектов", - добавил глава российского региона.

Как рассказал журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, для Беларуси важно сотрудничество с любым российским регионом, в том числе и с Республикой Тыва. "По итогам прошлого года мы реализовали в Российскую Федерацию нашей сельскохозяйственной продукции более чем на $4,5 млрд, рост - 11%. А в Сибирский федеральный округ, частью которого является и Тыва, Беларусь поставила сельхозпродукции на сумму более $100 млн", - обратил внимание он.

По его словам, особый интерес российская делегация проявила к взаимодействию в строительстве небольших молочно-товарных ферм (примерно на 200 голов). "У нас есть готовая проектная документация. Мы готовы доукомплектовать такие фермы белорусским доильным и холодильным оборудованием, скотом, и в дальнейшем сотрудничество продолжать", - сказал первый замминистра.

Белорусская сторона также предложила принять на базе высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля любую делегацию Республики Тыва, по любой сельскохозяйственной специальности для того, чтобы подготовить и переподготовить специалистов, которые смогут работать в новых условиях производства животноводческой продукции. В прошлом году, даже несмотря на пандемию, в Беларуси прошли обучение порядка 250 специалистов и руководителей из 15 регионов России.

Кроме того, глава российского региона был приглашен приехать еще раз в Беларусь в июне и посетить специализированную выставку "Белагро", чтобы на месте ознакомиться с агропромышленным потенциалом Беларуси.-0-

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