Лукашенко в новом году продолжает практику встреч с главами российских регионов

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 20 января 2022
Минск -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:21 Головченко: готовится проект указа о передаче пожарной техники в лизинг подразделениям МЧС Общество
13:20 Белорусский рубль на торгах 20 января укрепился к трем основным валютам Экономика
13:15 Минздрав напомнил о важности респираторного этикета и гигиены рук Общество
13:14 В Минске на пр.Победителей автомобиль сбил пешехода, мужчина скончался в больнице Происшествия
13:03 Зась: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан помог в короткие сроки переломить ситуацию и восстановить конституционный порядок Политика
13:00 Заболеваемость гриппом и ОРИ в Беларуси выше прошлогоднего показателя на 9,6% Общество
12:59 Парламент Молдовы ввел в стране режим ЧП из-за газового кризиса В мире
12:57 Около 20 т пшеничных отрубей пытались незаконно ввезти из России Происшествия
12:55 Сенько: Беларусь и Китай последовательно и уверенно развивают сотрудничество на протяжении 30 лет Политика
12:52 Медведева: Беларусь в стремлении защищать персональные данные идет по общемировому пути Общество
12:47 МАЗ снизил производственный травматизм на 45% Экономика
12:41 Караник о сотрудничестве с Республикой Тыва: надо превратить потенциал в конкретные проекты Регионы
12:39 "На ногах его перенес". Лукашенко вновь переболел коронавирусом, на этот раз омикроном Президент
12:26 Рейс из Китая доставит в Беларусь 3 млн доз вакцины против COVID-19 Общество
12:22 МИД России: ЕАЭС продемонстрировал способность успешно преодолевать серьезные испытания Политика
12:20 В Витебске предприниматель выманивал деньги: 27 потерпевших и более Br113 тыс. ущерба Происшествия
12:17 МИД РФ: ОДКБ в Казахстане предотвратила эскалацию напряженности во всей Центральной Азии Политика
12:16 Три новых памятника природы объявлены в Малоритском районе Регионы
12:14 Головченко вручил госнаграды сотрудникам МЧС и передал пожарную аварийно-спасательную технику Общество
12:12 МВД: деньги, оружие и наркотики изъяты у членов преступной группы, занимающейся вещевым кардингом Происшествия
12:08 Беларусь потребует экстрадиции организатора преступной группы, занимающейся вещевым кардингом Происшествия
12:07 Один из крупнейших коралловых рифов обнаружили возле берегов Таити В мире
12:02 Не поделили дорогу: в Гомеле водитель распылил газ в лицо таксисту Происшествия
12:02 В Академии управления в день 30-летия дипотношений с КНР презентовали монографию о сотрудничестве Беларуси и Китая Общество
12:01 В четырех российских городах эвакуировали школы из-за сообщений о минировании В мире
11:53 БУТБ обновила рейтинг участников биржевых торгов Экономика
11:50 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января из-за сильного ветра Общество
11:48 Эксперт: доклад ИКАО в пух и прах разбивает версию о перехвате самолета Ryanair Общество
11:45 В сгоревшем доме в Бобруйском районе нашли тело хозяина Происшествия
11:45 Беларусь поможет Тыве в строительстве молочно-товарной фермы Экономика
Все новости
Все новости
Президент
20 января 2022, 10:36

Лукашенко в новом году продолжает практику встреч с главами российских регионов

Во время встречи
Во время встречи

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает практику встреч с руководителями российских регионов. С визитом в Минск впервые прибыла представительная делегация Республики Тыва под руководством главы региона Владислава Ховалыга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это исторический день, потому что вы впервые приехали в Беларусь, в Минск, - заявил Александр Лукашенко, приветствуя главу российского региона. - Убежден, что ваш визит - знаковое событие, которое позволит нам вместе открыть новые горизонты сотрудничества, а это надо обязательно сделать во имя наших братских народов. Я на это очень надеюсь и убежден, что так и будет, в противном случае зачем было лететь в такую даль".

"Надо закладывать сильный фундамент под наше сотрудничество", - подчеркнул белорусский лидер. По его словам, пока показатели двусторонней внешней торговли по разным причинам скромные. "Но есть куда стремиться и есть над чем работать. Я убежден, что потенциал этот огромен. Нужно только наши желания и устремления реализовать. Мы в ближайшее время так же, как и вы, я полагаю, готовы кратно увеличить наш объем торговли. Но для этого надо определить основные приоритеты, для чего мы здесь сегодня и встречаемся", - отметил Президент.

Александр Лукашенко заверил, что в Беларуси готовы незамедлительно принять необходимые для развития сотрудничества решения. "Уверен, что и вы - также. Вы знаете белорусско-российскую политику, наше отношение к России, и мы, принимая решения сегодня, никак не выйдем за рамки того, что уже очертили с Президентом Российской Федерации. А если выйдем в лучшую сторону, думаю, руководство России будет это приветствовать", - сказал глава государства.

Он считает, что с учетом потребностей Республики Тыва и промышленного потенциала Беларуси особое внимание стоит уделить наращиванию поставок продукции машиностроения. "Вы знаете уровень нашей машиностроительной отрасли, можете познакомиться с любым предприятием, для вас открыты двери любого предприятия, - отметил Президент. - Вы знаете, что мы можем произвести: это и автомобильная, и строительная, дорожно-строительная, сельскохозяйственная, коммунальная техника. В общем посмотрите на эти заводы, и если вас будет устраивать их продукция, мы готовы свято соблюдать наши договоренности".

В качестве важного аспекта активизации двусторонних отношений Президент назвал налаживание контактов в сфере промышленной кооперации, трансфера технологий и экспорта услуг. Например, Беларусь готова поставлять в Тыву отечественную продовольственную продукцию, которая, как отметил Александр Лукашенко, пользуется хорошим спросом за рубежом и которую Беларусь в прошлом году поставила на экспорт на сумму около $7 млрд.

Трансфер технологий возможен не только в сельском хозяйстве, но и в перерабатывающей промышленности и в промышленности в целом, наукоемких отраслях. "Все, что вам надо, что вы увидите, мы готовы вам предложить. А договориться мы сумеем", - заверил Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на потенциал для развития туристических услуг, ведь Республика Тыва известна своими живописными природными красотами. "Для меня это сказочный край, потому что я его видел в кино, на картинках, - отметил белорусский лидер. - Хотелось бы, конечно, глянуть на этот сказочный край".

Президент, говоря о возможных формах сотрудничества, привел в качестве примера успешное взаимодействие Беларуси с Сахалинской областью, где был реализован проект по строительству большого сельскохозяйственного предприятия с молочно-товарной фермой, с Приморским краем. В основе такого взаимодействия - в том числе и налаженные контакты с Олегом Кожемяко, бывшим губернатором Сахалинской области и нынешним - Приморского края. Он неоднократно бывал в Беларуси, хорошо знает возможности предприятий и организаций страны, благодаря чему товарооборот с российскими регионами стабильно высокий. "Сейчас мы изучаем несколько объектов, с Президентом Путиным они согласованы. Мы смотрим, сможем ли осуществить в срок строительство", - отметил глава государства.

Если говорить о сфере строительства, то у Беларуси здесь есть серьезное преимущество, которое позволяет успешно осуществлять крупные проекты, подчеркнул Александр Лукашенко. Он напомнил, что в стране не было обвальной приватизации, сохранены государственные строительные организации - тресты. Они осуществляют строительство объектов под ключ - дорог, промышленных объектов, жилых зданий и прочего. "Нам проще в том плане - директору дал команду, и он завтра выбрасывает десант целой государственной строительной компании. Там, где поступили иначе, все приватизировали, есть проблемы. Да, могут быть частные предприятия, но нельзя искусственно разрушать государственные. Это была наша политика, и мы видим сегодня в этом немалые преимущества", - сказал Президент.

Он также убежден, что большие возможности для укрепления дружбы и сотрудничества имеются в науке, образовании, культуре, информационной сфере Беларуси и Тывы.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко поздравил Владислава Ховалыга с наступающим Новым годом по лунному календарю. Этот праздник называется Шагаа и всегда широко отмечается в Тыве 2 февраля.

Республика Тыва - регион, расположенный в географическом центре Азии, на юге Восточной Сибири, входит в состав Сибирского Федерального округа России. По площади территория республики сопоставима с Беларусью - 170,5 тыс.кв.км (Беларусь - 207 тыс.кв.км). Но численность населения гораздо меньше - 330,4 тыс. человек.

Учитывая небольшую плотность населения и значительное расстояние (около 5 тыс.км), уровень товарооборота Беларуси и Республики Тыва исчисляется пока в тысячах долларов США. За 2020 год он составил около $275 тыс., за январь - ноябрь 2021-го - $47,5 тыс. Преобладает во взаимной торговле белорусский экспорт, товары из Тывы в Беларусь поставляются совсем в малых объемах.-0-

Фото Николая Петрова

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко регионы России
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко "На ногах его перенес". Лукашенко вновь переболел коронавирусом, на этот раз омикроном
Ирина Аллегрова. Фото из архива Лукашенко поздравил народную артистку России Ирину Аллегрову с юбилеем
Владимир Хотиненко. Фото "Известия" Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Хотиненко с днем рождения
Си Цзиньпин и Александр Лукашенко. Фото из архива Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 30-летия дипотношений Беларуси и Китая
Михаил Ножкин. Фото из Twitter-аккаунта @MihailNozkin Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Ножкина с 85-летием
Фото из архива "Убежден, что граждане под надежной защитой". Лукашенко поздравил спасателей с профессиональным праздником
Главное
Во время встречи Лукашенко в новом году продолжает практику встреч с главами российских регионов
Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 30-летия дипотношений Беларуси и Китая
Данилович: молодежь должна понимать, что стоит за нашей историей
Старт продаж в эксклюзивных новостройках "Гайд Парк" и "Сентрал Парк"! Инвестируйте в комфорт - 2 970 рублей за 1 м²!
Топ-новости
"На ногах его перенес". Лукашенко вновь переболел коронавирусом, на этот раз омикроном
Головченко: готовится проект указа о передаче пожарной техники в лизинг подразделениям МЧС
Беларусь – Китай. 30-летие установления дипломатических отношений
Андрейченко: Беларусь заинтересована углублять и развивать контакты с Саудовской Аравией
Минздрав напомнил о важности респираторного этикета и гигиены рук
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 января из-за сильного ветра
Рейс из Китая доставит в Беларусь 3 млн доз вакцины против COVID-19
Зась: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан помог в короткие сроки переломить ситуацию и восстановить конституционный порядок
Беларусь поможет Тыве в строительстве молочно-товарной фермы
Яцкевич: нужно возродить практику проведения уроков истории в музее
Медведева: Беларусь в стремлении защищать персональные данные идет по общемировому пути
Генпрокуратура передала музею истории ВОВ вещественные доказательства по уголовному делу о геноциде
Белорусский рубль на торгах 20 января укрепился к трем основным валютам
Сила тигра и несгибаемая как железо дружба. Посол о 30-летнем пути сотрудничества Беларуси и КНР
МИД РФ: Грызлов прибудет в Минск до конца января
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.