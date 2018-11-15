Беларусь предлагает Иркутской области комплексную поставку техники

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Иркутской области осуществить комплексную пилотную поставку белорусской техники. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Зная о ваших дальнейших планах по закупке современной тракторной, зерно- и кормоуборочной техники, а также реализации в области масштабной программы по развитию сельского хозяйства, мы предлагаем рассмотреть наши известные предприятия МТЗ и "Гомсельмаш" в качестве основных поставщиков сельхозтехники в Иркутскую область. Также предлагаем обратить внимание и взять на вооружение наши последние новинки - инновационный горэлектротранспорт: электробусы и троллейбусы с автономным ходом. Такая техника уже успешно прошла испытания в Российской Федерации. При вашей поддержке мы могли бы осуществить комплексную пилотную поставку белорусской техники", - заявил Сергей Румас.

Сергей Румас

Товарооборот Беларуси с Иркутской областью в январе-августе 2018 года составил $67,1 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 33,4%. При этом экспорт возрос в 2,2 раза, составив $37,7 млн.

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