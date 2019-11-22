Беларусь предлагает Украине проработать конкретные совместные проекты для роста экономики

22 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас предложил украинскому коллеге Алексею Гончаруку проработать конкретные совместные проекты для роста экономик двух стран. Встреча премьеров проходит сегодня в Лондоне на полях инвестиционного саммита ЕБРР для стран "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация в экономике Беларуси стабильная - низкая инфляция, достаточный уровень ЗВР, однако по ВВП не растем, это проблема. Поэтому надо думать, что вместе делать с братской Украиной, чтобы мы и вы росли быстрее", - сказал Сергей Румас.

Алексей Гончарук предложил проработать возможные проекты в развитие договоренностей президентов Украины и Беларуси в различных сферах - от инфраструктурных и энергетических проектов до туристических.

В этой связи Сергей Румас напомнил, что у Беларуси и Украины есть такой инструмент взаимодействия, как межправкомиссия, которая обеспечивает эффективное взаимодействие в экономической и других сферах. С белорусской стороны ее руководителем является заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, который курирует энергетику, нефтегазовую сферу и другие направления.-0-

Фото Андрея Покумейко