Беларусь рассчитывает до конца года получить первую часть российского кредита

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает до конца 2020 года получить первую часть российского кредита. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены - поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится", - сказал Роман Головченко.

Как сообщалось, Россия планирует предоставить Беларуси кредит на $1,5 млрд. В 2020 году намерены предоставить $1 млрд, из которых $500 млн - за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, $500 млн - за счет межгоскредита. В следующем году - $500 млн за счет межгоскредита.-0-