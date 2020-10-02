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02 октября 2020, 14:41

Беларусь рассчитывает до конца года получить первую часть российского кредита

Фото из архива
Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает до конца 2020 года получить первую часть российского кредита. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены - поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится", - сказал Роман Головченко.

Как сообщалось, Россия планирует предоставить Беларуси кредит на $1,5 млрд. В 2020 году намерены предоставить $1 млрд, из которых $500 млн - за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, $500 млн - за счет межгоскредита. В следующем году - $500 млн за счет межгоскредита.-0-

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