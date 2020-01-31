Беларусь рассчитывает на прорывные успехи ЕАЭС в новой пятилетке

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на прорывные успехи Евразийского экономического союза в новой пятилетке. Об этом заявил журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Премьер отметил, что уже завтра к работе приступает новый состав Коллегии ЕЭК под председательством Михаила Мясниковича. "Открывая вторую пятилетку развития ЕАЭС, мы надеемся на прорывные успехи в деле создания полноформатного экономического союза. Такую задачу перед нами ставит председатель Высшего Евразийского экономического совета, Президент Беларуси Александр Лукашенко", - сказал Сергей Румас.

В числе важнейших задач, решение которых Беларусь связывает с дальнейшим развитием ЕАЭС, премьер выделил, в частности, переход к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других отраслях, завершение работы по формированию общих электроэнергетического и транспортного рынков ЕАЭС, построение общего финансового рынка, переход к единой политике по применению ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер.

В сфере международной деятельности планируется активизировать сотрудничество ЕАЭС с международными организациями и объединениями, совместно развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, включая участие в проектах инициативы "Пояс и путь". Будут проводиться переговорные треки по либерализации торговых режимов с третьими странами.

Что касается социальной сферы, то здесь основное внимание планируется уделять занятости и защищенности работающих, сотрудничеству в области образования, здравоохранения, продвижению здорового образа жизни. Сергей Румас выразил надежду на то, что инициативы белорусского председательства будут поддержаны партнерами.

"Уверен, что создание полноценного экономического союза, свободного от изъятий и ограничений во взаимной торговле товарами и услугами, обладающего мощным промышленным, агропромышленным, экспортным и инвестиционным потенциалом, - это именно тот результат, которого ожидают от ЕАЭС граждане наших государств", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что сегодня состоялась конструктивная дискуссия по злободневным темам развития союза. В частности, Сергей Румас выделил продвижение в вопросах отмены барьеров на рынке союза, а также прогресс по стратегическим направлениям развития евразийской интеграции до 2025 года. Рассмотрены также вопросы, затрагивающие функционирование и защиту внутреннего рынка ЕАЭС, таможенное регулирование, сотрудничество в сферах транспорта и промышленности, совершенствование финансово-платежных отношений.

Все решения, принятые сегодня по этим вопросам, рассчитаны на практическое применение и призваны внести реальный экономический эффект в развитие каждого государства - члена союза, подчеркнул премьер-министр.-0-