Беларусь расширяет сотрудничество с крупнейшим производителем энергооборудования Финляндии

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь расширяет сотрудничество с одним из мировых лидеров на рынке энергетического и судового машиностроения - компанией Wärtsilä Finland Oy из Финляндии. Договоренность об этом достигнута в ходе переговоров Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Финляндии Алексея Самосуева с руководством компании, сообщили БЕЛТА в посольстве нашей страны в Финляндии.

Во время рабочей поездки в город Вааса глава дипмиссии посетил офис компании Wärtsilä Finland Oy, где провел переговоры с вице-президентом, управляющим директором, руководством структурных подразделений. "Посол ознакомился с процессом производства энергооборудования для электростанций, актуальными инновационными технологиями и разработками по совершенствованию экологических и экономических стандартов", - отметили в посольстве.

Стороны обсудили участие финляндской компании в текущих энергетических проектах в Беларуси, а также условились о выработке новых предложений по расширению контактов между нашей страной и Wärtsilä Finland Oy в энергетической сфере.-0-