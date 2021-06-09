Беларусь сможет быстро заменить экспорт продовольствия в ЕС поставками на другие рынки - Богданов

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов не считает серьезной угрозой возможное введение Евросоюзом санкций в отношении поставок белорусского продовольствия. Об этом он сказал сегодня журналистам на Белорусско-азиатском форуме, проходившем в посольстве Беларуси в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не потеряли никакой рынок, слава богу, пока у нас все хорошо, - так отреагировал Алексей Богданов на вопрос об угрозе санкций со стороны ЕС. - Европейский рынок занимает у нас небольшую долю, мы легко заменим его поставками на рынки в другие регионы".

По его словам, одним из таких альтернативных рынков может стать азиатский. В частности, он сообщил, что только за первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Беларусь увеличила поставки продовольствия в страны Азии на 60%.-0-