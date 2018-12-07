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Беларусь в предстоящие четыре года может потерять от налогового маневра в России до $11 млрд

Экономика 07.12.2018 | 21:18
Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в предстоящие четыре года может потерять от российского налогового маневра в нефтяной отрасли до $11 млрд. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

По словам пресс-секретаря, один из вопросов, требующих решения, касается формирования цены на нефть. "Вопрос, который сейчас крайне усложнился для Беларуси, Кыргызстана, Армении - стран, которые нефть не добывают. Россия проводит налоговый маневр. У нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила $3 млрд 600 млн. Очень серьезная сумма", - констатировала она.

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Президент Беларуси акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих полноценному формированию общего рынка ЕАЭС.

"Более того, есть дальнейшие расчеты: при самом худшем развитии событий за предстоящие четыре года мы недополучим почти $11 млрд. Для нас это, как вы понимаете, неприемлемо", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Кстати, как заявил журналистам после саммита в Санкт-Петербурге глава белорусского государства, с российской стороной достигнута договоренность в ближайшее время поработать над решением этого вопроса. "Мы договорились, что в понедельник-вторник в российском правительстве на уровне Козак-Ляшенко (вице-премьеры России и Беларуси. - Прим. БЕЛТА) обсуждаются проблемные вопросы. Прежде всего по налоговому маневру. В четверг - заседание союзного Совмина под председательством Дмитрия Медведева. Они также рассматривают эти вопросы. А на следующей неделе мы встречаемся с Президентом России и расставим все точки над "i", чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год. Это то, о чем мы помимо всего прочего договорились", - заявил белорусский лидер.

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"На следующей неделе мы встречаемся с Президентом России и расставим все точки над "i", чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год. Это то, о чем мы помимо всего прочего договорились", - заявил белорусский лидер.

Тему налогового маневра 7 ноября прокомментировал журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Он заявил, что Беларусь настаивает не на компенсации в условиях проведения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли, а на сохранении сложившихся базовых условий сотрудничества. "Мы считаем, что это не компенсация, а сохранение тех базовых условий, которые Россия нам предложила, с которыми мы согласились, и в одностороннем порядке менять правила игры в рамках союзнических отношений и в рамках Евразийского экономического союза мы считаем неправильным", - сказал вице-премьер.

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"Мы считаем, что это не компенсация, а сохранение тех базовых условий, которые Россия нам предложила, с которыми мы согласились, и в одностороннем порядке менять правила игры в рамках союзнических отношений и в рамках Евразийского экономического союза мы считаем неправильным", - сказал вице-премьер Беларуси.

Он напомнил, что заключение в 2014 году Договора о ЕАЭС сопровождалось подписанием еще двух белорусско-российских документов, которые выравнивали условия для нефтяных отраслей двух стран в частности и в целом для социально-экономического развития Беларуси и России.-0-

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Теги
Беларусь, налоги, Россия, Эйсмонт
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