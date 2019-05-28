Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта дубленых кож за пределы ЕАЭС

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит временное лицензирование экспорта дубленых кож за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 мая 2019 года №335, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Дубленые кожи будут экспортироваться из Беларуси за пределы ЕАЭС по разовым лицензиям. Выдавать их уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности. "Беллегпром" согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт дубленых кож при наличии заключенного между концерном и Белорусским республиканским союзом потребительских обществ соглашения об условиях их поставок.

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.-0-