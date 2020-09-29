Беларуси и России нужно возобновлять нарушенные пандемией связи - Головченко

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России необходимо возобновлять нарушенные пандемией COVID-19 связи, заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"По сути, ничего не мешает (развитию отношений Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА). Дело в том, что необходимо выстраивать диалог, необходимо возобновлять связи, которые были не прерваны, но немного интенсивность их сократилась с марта в силу известных событий с пандемией", - отметил Роман Головченко.

По его мнению, для развития сотрудничества Беларуси и России важны прямые человеческие контакты и живое общение. "Наверное, не все можно реализовать посредством современных средств связи. Хотя мы активно работаем в этом формате, но тем не менее требуется живое человеческое общение. Сначала надо, как у нас принято говорить, посидеть рядком, поговорить ладком. Тогда проще, наверное, решаются проблемные вопросы", - считает премьер-министр.

Он обратил внимание, что транспортное сообщение между Беларусью и Россией пока удалось открыть в ограниченном формате - только авиарейсы. "Но, как сегодня мы договорились на форуме, будем и дальше работать по полному снятию всех ограничений, конечно же, исходя из реально складывающейся ситуации с эпидемиологической безопасностью, чтобы, не дай бог, не усугубить картину", - пояснил глава белорусского правительства.-0-