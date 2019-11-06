БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн

6 ноября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн, сообщил сегодня журналистам генеральный директор компании Петр Пархомчик во время запуска новой окрасочной линии на предприятии, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик и председатель Совета Республики Михаил Мясникович

"Средства пойдут на создание производства горячих кольцевых заготовок, гибких производственных линий. Плюс окрасочный комплекс на главном конвейере. Это три главных объекта, на которые потребуется около $200 млн. Завершение работ - в пределах 2025 года", - отметил Петр Пархомчик.

Петр Пархомчик

Развитие получит не только завод в Жодино, но и другие предприятия холдинга. В ближайшие три года они получат инвестиции в объеме порядка Br135 млн.

Что касается новой линии подготовки и окраски деталей и узлов карьерной техники грузоподъемностью 90-450 т, которую запустили сегодня, то Петр Пархомчик уверен, что новое оборудование позволит повысить конкурентоспособность предприятия. Окраску теперь будут помогать делать роботы. Модернизация всех окрасочных комплексов на заводе должна завершиться в ближайшие 2-3 года.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Экспортирует продукцию более чем в 80 стран. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-