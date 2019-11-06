БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн

6 ноября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн, сообщил сегодня журналистам генеральный директор компании Петр Пархомчик во время запуска новой окрасочной линии на предприятии, передает корреспондент БЕЛТА.
"Средства пойдут на создание производства горячих кольцевых заготовок, гибких производственных линий. Плюс окрасочный комплекс на главном конвейере. Это три главных объекта, на которые потребуется около $200 млн. Завершение работ - в пределах 2025 года", - отметил Петр Пархомчик.
Развитие получит не только завод в Жодино, но и другие предприятия холдинга. В ближайшие три года они получат инвестиции в объеме порядка Br135 млн.
Что касается новой линии подготовки и окраски деталей и узлов карьерной техники грузоподъемностью 90-450 т, которую запустили сегодня, то Петр Пархомчик уверен, что новое оборудование позволит повысить конкурентоспособность предприятия. Окраску теперь будут помогать делать роботы. Модернизация всех окрасочных комплексов на заводе должна завершиться в ближайшие 2-3 года.
ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Экспортирует продукцию более чем в 80 стран. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-