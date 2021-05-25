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25 мая 2021, 14:46

"Белэнерго" рассказало о перспективах по расширению использования электроэнергии для отопления

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров рассказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА о перспективах по расширению использования электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Технологический цикл выполнения работ по реконструкции электрических сетей - около полутора лет. "Сначала - проектные работы, решение всех административных задач, затем выполняются строительно-монтажные работы по замене проводов, усилению несущих конструкций. В населенных пунктах, к которым не подведены централизованные сети тепло- и газоснабжения, опрашиваем граждан на предмет заинтересованности в использовании электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Результаты опроса учитываются при проектировании электросетей. В населенных пунктах, где есть эти централизованные сети или планы по их строительству, реконструкция электросетей выполняется без учета использования на другие цели", - сказал Владимир Бобров.

По его словам, остро стоит вопрос о реконструкции сетей, которые не имеют 100-процентного износа, при этом есть люди, заинтересованные использовать электроэнергию для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. "Чтобы урегулировать этот вопрос, в настоящее время подготовлены и проходят согласование проекты нормативных правовых актов. Они предусматривают предоставление возможности гражданам, заинтересованным в реконструкции таких электросетей, поучаствовать в финансировании работ для обеспечения более широкого использования электроэнергии. Аналогичный подход использовался и при строительстве газопроводов", - отметил первый заместитель гендиректора.-0-

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Теги
отопление предприятие энергетика
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