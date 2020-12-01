"Белнефтехим" оценивает в $8,8 млрд инвестиции в реализацию стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суммарные инвестиции в реализацию стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года оцениваются в $8,8 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов перед заседанием Президиума Совета Министров, где обсуждается выполнение и актуализация стратегии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вся программа развития до 2030 года предусматривает общий портфель инвестиций в объеме $8,8 млрд. Должны быть подключены в том числе финансовые институты, чтобы оказать содействие в финансировании этих сделок", - сказал Владимир Сизов.

Предполагается, что из этой суммы около $4,9 млрд составят собственные средства, еще $3,9 млрд - заемные и привлеченные ресурсы.

По словам Владимира Сизова, стратегия разработана на основе оценки рисков. Основными "Белнефтехим" считает сырьевые риски. Как пояснил зампред концерна, эти риски будут минимизированы путем модернизации НПЗ, углубления переработки нефти, увеличения выхода светлых нефтепродуктов, создания стратегических резервов нефти и модернизации нефтетранспортной системы.

Финансовые риски "Белнефтехим" будет минимизировать за счет перехода на формульное ценообразование при поставке сырья и реализации готовой продукции, хеджирования внешнеторговых сделок, а также отработки с банками наиболее комфортных условий по финансированию.

"Что касается развития отрасли, мы видим, что основной упор будет сделан на переход на более глубокую переработку нефти в нефтехимической продукцию. Здесь главным предприятием будет "Нафтан", который будет постепенно изменять свой профиль с топливного на нефтехимический", - отметил Владимир Сизов.

На "Нафтане" будет построена новая установка по производству этилена и пропилена (ориентировочный срок ввода в эксплуатацию - 2026 год). Это позволит создать производства высокотехнологичных пластиков (АБС-пластики и поликарбонат). Это продукты с высокой добавленной стоимостью.

Мозырский НПЗ будет развивать топливный профиль.

Ожидается, что "Белоруснефть" сохранит до 2030 года валовую добычу нефти в стране на уровне около 1,7 млн т в год.

"Белоруснефть" также является оператором по созданию государственной зарядной сети и планирует до 2030 года установить в стране более 1300 электрозарядных станций.

"Гомельтранснефть Дружба" планирует завершить в 2022 году строительство магистрального нефтепровода Гомель-Горки, который объединит трубопроводную систему республики и повысит надежность поставок нефти на белорусские НПЗ. Предприятие будет отвечать за создание стратегического резерва нефти.

"В целом главная цель стратегии - удовлетворение потребности республики в качественных нефтепродуктах и нефтехимической продуктах", - резюмировал Владимир Сизов.

В нефтехимической отрасли Беларуси сегодня работают около 1600 организаций, там заняты 83 тыс. человек, что составляет около 10% от всех занятых в промышленном производстве. Предприятия концерна "Белнефтехим" формируют около 70% всего объема производства нефтехимического комплекса.-0-

"Белнефтехим" планирует в 2021 году переработку на белорусских НПЗ около 18 млн т нефти