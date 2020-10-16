16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" планирует в 2021 году увеличить число зарядных станций до 600. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Андрей Котик во время форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мировые тренды говорят о том, что электромобиль в перспективе займет довольно большую нишу. Мы развиваемся с учетом этого. До конца года у нас будет установлено 400 зарядных станций, в 2021-м - 600 (это уже больше, чем комплексов АЗС). На следующий год запланирован пилотный проект по супербыстрым зарядным станциям", - сказал Андрей Котик.

По его словам, на быстрой зарядной станции за полчаса можно получить пробег чуть более 100 км.

Форум по развитию электромобильности E-Mobility 2020 проходит сегодня в Минске. В мероприятии принимают участие представители Минэнерго, ПО "Белоруснефть", Минпрома, Минтранса, Минприроды, Национальной академии наук, а также предприятий и компаний, деятельность которых связана с электротранспортом. Участники форума обсудят эффективность стимулирующих мер, принятых в Беларуси для развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры, а также вопросы, решение которых может содействовать укреплению потенциала этого сегмента.

Дискуссии организованы по нескольким тематическим направлениям: прогноз развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси с учетом предстоящего запуска Белорусской атомной электростанции, промышленный потенциал производства отечественных электромобилей, научные разработки в области электротранспорта, электромобили и оздоровление городской среды.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики и ПО "Белоруснефть".-0-