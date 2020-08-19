19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" установила новый рекорд суточной проходки при бурении боковых стволов. Предыдущий показатель увеличен на 17 м, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

На скважине №98s2 Речицкого месторождения за сутки пройдено 317 м. Достижение на счету бригады №16 Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. Эта же команда под руководством мастеров Сергея Гребенчука, Дмитрия Великоборца, Владимира Жуковича установила и предыдущий максимум (300 м), достигнутый на скважине №126s2 Речицкая.

Бригада использует мобильную буровую установку канадского производства, модернизированную на гомельском ОАО "Сейсмотехника".

Новый рекорд был установлен при бурении в интервале 1393-1710 м. Специалисты отмечают необыкновенно маленький диаметр ствола скважины - всего 114,3 мм. "Специально для таких условий и геологического разреза Припятского прогиба компания Halliburton и белорусские нефтяники разработали дизайн долота с уникальными технологическими параметрами. Это позволило добиться такого же результата, что и при использовании долот больших диаметров, получив значительное ускорение", - рассказали на предприятии. В "Белоруснефти" также отметили грамотную организацию работ и использование современных технологий.

Специалисты бурового блока "Белоруснефти" продолжают сотрудничать с компанией Halliburton. Спроектировано и запущено в производство долото такой конструкции более усовершенствованного дизайна.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-