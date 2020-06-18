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18 июня 2020, 09:38

Белорусские льнозаводы в январе-мае увеличили переработку льнотресты на 19%

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские льнозаводы в январе-мае 2020 года увеличили переработку льнотресты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19% до 60,6 тыс. т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Выработка льноволокна увеличилась на 13% и составила 16,1 тыс. т, в том числе длинного льноволокна на 46% - до 3,6 тыс. т", - отметили в пресс-службе.

В соответствии с поручением главы государства в 2020 году необходимо заготовить не менее 180 тыс. т льнотресты и обеспечить производство 55 тыс. т льняного волокна.

Массовый сев льна-долгунца проведен на площади 49,1 тыс. га. Наибольшие площади лен-долгунец традиционно занимает в таких областях, как Витебская (13,2 тыс. га), Минская (10,1 тыс. га) и Могилевская (8,2 тыс. га). В Гродненской области он возделывается на площади 7,2 тыс. га, в Брестской - на 6,1 тыс. га, в Гомельской - на 4,3 тыс. га.

Лен в Беларуси является исторически возделываемой культурой. В мировом производстве льноволокна республика входит в четверку крупнейших стран-производителей. Первичная переработка ведется на 21 льнозаводе, где установлены 44 технологические линии.-0-

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