Белорусские продукты питания представлены на выставке в Армении

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Беларусь - вкус природы" представлена на международной выставке Expo Food & Drinks, которая открылась 21 мая в Ереване, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Новинки кондитерской и алкогольной отрасли представили концерн "Белгоспищепром" и "Минск Кристалл", Минский завод игристых вин, кондитерские фабрики "Спартак"и "Красный пищевик". Слуцкий сыродельный комбинат и холдинг "Бабушкина крынка" презентовали передовые разработки в молочной промышленности.

В частности, кондитерская фабрика "Спартак" продемонстрировала посетителям выставки наборы различных конфет. В целом предприятие выпускает более 350 наименований кондитерских изделий, в том числе диетические и постные продукты.

Холдинг "Бабушкина крынка" презентует на выставке новые виды сыров с натуральными наполнителями. Предприятия холдинга перерабатывают 85% молока, производимого в Могилевской области. Объем ежемесячно выпускаемой холдингом молочной продукции - свыше 60 тыс. т.

Организатор экспозиции "Беларусь - вкус природы" - выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие проходит при поддержке посольства Беларуси в Армении.-0-