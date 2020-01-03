Белорусские производители представят продукцию на выставке текстиля во Франкфурте

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский льнокомбинат и ОАО "Лента" примут участие в выставке Heimtextil 2020, которая пройдет 7-10 января во Франкфурте-на-Майне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Беллегпром".

В частности, Оршанский льнокомбинат представит лучшие образцы экологически чистых льняных тканей, полотенец, скатертей, пледов и постельного белья.

ОАО "Лента" познакомит посетителей с широким ассортиментом собственной продукции. Предприятие является одним из крупнейших производителей текстильной галантереи в республике, выпускает ленты разных видов, гардинные полотна, скатерти, салфетки, покрывала, рушники, комплекты штор.

Выставку также планируют посетить представители Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения, ОАО "Моготекс" и Слонимской камвольно-прядильной фабрики.

Heimtextil Frankfurt - крупнейшая международная выставка текстиля и тканей для дома. Проводится с 1971 года и знакомит с новыми тенденциями и инновациями в текстильной промышленности. Благодаря большому количеству экспонентов и посетителей со всех пяти континентов выставка стала важным событием для производителей и дистрибьюторов. Heimtextil предлагает широкий ассортимент домашнего текстиля для ванных комнат, постельного и настольного текстиля, продукции для окон, обивки, полов, стен, защиты от солнца.

В 2019 году на Heimtextil свои инновации представили свыше 3 тыс. предприятий, мероприятие посетили более 67,2 тыс. человек.-0-