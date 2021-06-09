Белорусский экспорт в Россию в январе-апреле вырос на 17,4%

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусский экспорт в Россию по итогам января - апреля 2021 года вырос на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Москве на Белорусско-азиатском форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейшим партнером и союзником Беларуси является Россия, - сказал Владимир Семашко. - У нас многовековая общая история, тесные связи между людьми, единые культурные и духовные ценности. И все это дополняется взаимовыгодным экономическим сотрудничеством".

Дипломат сообщил, что на долю России приходится почти половина всего товарооборота Беларуси: в 2020 году этот показатель составил 47,9%. "Беларусь занимает 4-е место среди крупнейших внешнеторговых партнеров России, - отметил он. - У белорусских и российских предприятий налажены многолетние кооперационные связи".

"Россия также находится на 1-м месте по инвестициям в белорусскую экономику. Крупнейший совместный инвестиционный проект - строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции в Гродненской области", - добавил посол.-0-