Беларусь готова при необходимости помочь России с поставками картофеля - Богданов

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова помочь российской стороне с поставками картофеля. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на Белорусско-азиатском форуме.

Алексей Богданов прокомментировал недавнее заявление вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, что Россия обсуждает возможность закупки в Беларуси картофеля для стабилизации цен на внутреннем рынке. "Если будут заявки, конечно. Беларусь всегда подставляла плечо России, нам подставляют плечо во многих вопросах, и здесь мы тоже будем сотрудничать", - сказал Алексей Богданов.

Он сообщил, что сегодня запланирована встреча в Минсельхозе России на уровне заместителей министров. "Возможно, там мы эти вопросы тоже обсудим. По крайней мере, я привез с собой контакты для этой работы", - отметил Алексей Богданов.

"Беларусь готова помочь в этом вопросе, если действительно будет необходимо", - резюмировал заместитель министра.-0-

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