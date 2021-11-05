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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе - октябре купили валюты на $54,7 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
За январь - октябрь физические лица купили наличной и безналичной валюты на $8 млрд 842 млн в эквиваленте, продали $8 млрд 788 млн. Чистая покупка иностранной валюты физлицами составила $54,7 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $21 млрд 300 млн в эквиваленте, продали $22 млрд 165 млн. Чистая продажа - $865,2 млн.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на $356,1 млн в эквиваленте, продали $854,7 млн. Чистая продажа составила $498,6 млн.-0-