"Белсолод" экспортирует продукцию в 20 стран мира

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белсолод" экспортирует свою продукцию в 20 стран мира, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

ОАО "Белсолод" является единственным производителем солода ячменного пивоваренного в республике. Имеющиеся производственные мощности позволяют ежегодно производить 130 тыс. т солода пивоваренного, обеспечивая в полном объеме не только потребность внутреннего рынка, но и удовлетворять спрос на экспортных рынках.

Более 50% выпускаемого предприятием солода пивоваренного ежегодно поставляется на экспорт.

"На сегодняшний день география экспорта ОАО "Белсолод" насчитывает 20 стран мира. Кроме традиционных рынков (Российской Федерации, Украины) белорусский солод известен в таких странах, как Алжир, Вьетнам, Камбоджа, Монголия, Иран, Пакистан, Шри-Ланка, Япония, - сказал Александр Субботин. - За последние 5 лет предприятию удалось увеличить удельный вес экспорта в общем объеме реализации с 56% до 67,3%, а валютная выручка увеличилась в 1,5 раза и составляет $33,4 млн".-0-