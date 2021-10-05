Безработица в ЕАЭС за год сократилась более чем на 60%

5 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Безработица в целом в Евразийском экономическом союзе за год сократилась более чем на 60%. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безработица в союзе сократилась на 66% в августе текущего года по сравнению с аналогичной датой прошлого года, - сказала Ия Малкина. - Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в конце августа составила 1,36 млн человек".

"Количество безработных составляет 1,5% от общей численности рабочей силы. В прошлом году этот показатель достигал 4,3%", - добавила представитель ЕЭК.-0-