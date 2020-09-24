Бюджет из-за снижения нефтепереработки и паузы в экспорте белорусской нефти потерял более Br400 млн

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет из-за снижения нефтепереработки и паузы в экспорте белорусской нефти потерял в январе-июле 2020 года более Br400 млн. Об этом в интервью журналу "Финансы. Учет. Аудит" рассказала заместитель министра финансов Елена Печень (материал был подготовлен, когда она занимала должность начальника главного управления бюджетной политики Минфина. - Прим. БЕЛТА), сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о негативных факторах, которые влияют в этом году на формирование доходов республиканского бюджета, Елена Печень назвала ухудшение условий нефтепереработки, а также неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

"Наиболее проблемными являются платежи от внешнеэкономической деятельности, которые в полном объеме зачисляются в республиканский бюджет. За 7 месяцев поступило чуть более 13% от годового плана по вывозным таможенным пошлинам на нефть и нефтепродукты. Фактические потери казны, связанные со снижением нефтепереработки и приостановлением экспорта белорусской нефти, за этот период составили более Br400 млн", - привела данные Елена Печень.

В условиях замедления экономической активности бюджет существенно недобрал и по налогу на прибыль - за 7 месяцев поступило менее 18% от годового плана.

В результате за январь-июль доходы республиканской казны составили Br12,8 млрд, или 51% уточненного годового плана. За аналогичный период прошлого года поступило Br14,4 млрд, или почти 60% годовых платежей.-0-