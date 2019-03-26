Более 64% белорусских ИП применяют упрощенную систему налогообложения

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, за год возросло в Беларуси на 11,4%. Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц - начальник отдела налогообложения индивидуальных предпринимателей Министерства по налогам и сборам Беларуси Татьяна Путрик

"На 1 марта 2019 года упрощенную систему налогообложения применяют почти 157 тыс. индивидуальных предпринимателей, что составляет 64,1% от общей численности ИП. Темп роста численности плательщиков УСН в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 111,4%", - отметила специалист.

По данным МНС, всего индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН, за январь-февраль 2019 года уплачено в бюджет республики Br71,9 млн, что в сопоставимых ценах составляет 112,8% к уровню соответствующего периода прошлого года. Доля поступлений от ИП, применяющих УСН, в общей сумме поступлений от индивидуальных предпринимателей составляет 54,6%.

С 2019 года произошли определенные изменения в начислении налога при УСН для индивидуальных предпринимателей. Среди наиболее существенных - увеличение до Br420 тыс. критерия для применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения, а также повышение до Br315 тыс. критерия для перехода ИП на УСН.

В целях либерализации условий ведения бизнеса индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, предоставляется право отражать выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по принципу начисления. В этой связи конкретизирован порядок определения даты отражения выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также внереализационных доходов. Кроме того, изменился порядок пересчета в белорусские рубли доходов, полученных в иностранной валюте. -0-

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