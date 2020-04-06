6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская и Гомельская области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 6 апреля, ранние яровые посеяли в Беларуси на 58,3% запланированных площадей (504,9 тыс. га). В южных регионах сев начался раньше, потому работы уже выполнены на 100% площадей. В Гродненской области сев проведен на 75,7%, Минской - на 64%, Могилевской - 60,1%, Витебской - 10,4%. В этом году ранние яровые будут размещены на площади 866,6 тыс. га.

Почву под сев яровых культур подготовили на 946 тыс. га (36,2% плана). В целом яровой сев будет проведен на площади более 2,6 млн га.-0-