БУТБ рассчитывает в 2021 году начать торги для экспорта пиломатериалов в Египет

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа рассчитывает в 2021 году начать регулярные торги для экспорта пиломатериалов в Египет. Возможности поставок пиломатериалов в Египет через БУТБ рассмотрены в Каире на презентации потенциала белорусского лесопромышленного комплекса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

"По итогам 11 месяцев экспорт пиломатериалов через биржевую площадку достиг $222 млн. Львиная доля поставок традиционно пришлась на страны Европейского союза, однако в этом году нам также удалось заметно усилить позиции на и других рынках. Например, экспорт пилопродукции в Китай увеличился в 45 раз. В следующем году при поддержке партнеров рассчитываем начать регулярные торги в египетском направлении. Все условия для этого есть", - подчеркнул начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий.

В свою очередь председатель Палаты деревообрабатывающей и мебельной промышленности Египта Ахмед Хельми отметил заинтересованность в развитии сотрудничества с белорусской стороной и выразил готовность содействовать в привлечении на БУТБ египетских компаний, в том числе путем проведения совместных видеоконференций, онлайн-форумов и вебинаров. Ожидается, что первое такое мероприятие состоится уже в начале следующего года.

В презентации приняли участие представители 10 крупнейших египетских деревообрабатывающих и мебельных предприятий, организаторами выступили посольство Беларуси в Египте и Палата деревообрабатывающей и мебельной промышленности Египта.

Особое внимание на переговорах уделили практической организации экспортных поставок белорусской пилопродукции на египетский рынок. В частности, подробно обсуждалась процедура регистрации на БУТБ для египетских компаний, порядок проведения электронных биржевых торгов, механизм контроля за исполнением сделок, а также вопросы взаиморасчетов и логистики. Кроме того, отмечен положительный опыт использования биржевой площадки при реализации белорусской лесопродукции в Европу, Азию и Северную Америку.-0-