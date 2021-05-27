Червяков: определены новые точки роста в торговле с Владимирской областью России

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены новые точки роста в торговле с Владимирской областью. Об этом сегодня заявил министр экономики Александр Червяков на совместном заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Владимирской областью (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Минэкономики Беларуси в прошлом году было определено ответственным госорганом от республики за сотрудничество с Владимирской областью.

Заседание проходило по видео-конференц-связи под председательством руководителя белорусской части рабочей группы Александра Червякова и заместителя губернатора Владимирской области Аркадия Боцан-Харченко. От белорусской стороны участвовали представители Минэкономики, Минсельхозпрода, концерна "Беллегпром", Минпрома, Минжилкомхоза, БелТПП, посольства Беларуси в России, облисполкомов. От российской - представители департаментов экономического развития, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды, архитектуры и строительства Владимирской области, а также ТПП данного региона.

На заседании обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество Беларуси с Владимирской областью, в том числе в промышленности, агропромышленном комплексе, выставочно-ярмарочной деятельности, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также межрегиональное сотрудничество.

"Прошедший год, как известно, выдался очень сложным из-за пандемии. Это отразилось и на показателях товарооборота между Беларусью и Владимирской областью. В прошлом году он составил $244 млн и по сравнению с 2019 годом сократился на 6,7%. Считаю, что в текущем году мы должны исправить ситуацию в торговле. Предпосылки для этого есть. Точек роста было выявлено немало во время визита белорусской делегации в октябре 2020 года во Владимирскую область. Это сотрудничество в легкой промышленности, в машиностроении, строительстве, АПК и на других направлениях", - отметил Александр Червяков.

Министр экономики пригласил делегацию Владимирской области в Беларусь для ознакомления с отечественными предприятиями. Это будет способствовать укреплению белорусско-российских кооперационных связей и в промышленности, и в сельском хозяйстве.-0-