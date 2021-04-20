Червяков: введение ограничений против белорусских предприятий - один из инструментов вытеснения конкурентов с рынка

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение ограничений против белорусских предприятий - это один из инструментов вытеснения конкурентов с рынка. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА министр экономики Александр Червяков.

По его словам, неконкурентные методы борьбы за покупателя настораживают.

"Введение ограничений - это один из инструментов, чтобы вытеснить белорусских производителей с мировых рынков. Там, где белорусская продукция зарекомендовала себя именно качеством. По оценкам, в первом квартале у нас внешнеторговое сальдо составит плюс $1 млрд. Наша продукция найдет своего покупателя если не в ЕС, то в ЕАЭС и Китае однозначно", - подчеркнул Александр Червяков.

"В период пандемии нельзя создавать государствам препятствий для честной и конкурентной работы организаций. Сотрудничество наших предприятий с иностранными (будь то американские, или европейские) строится всегда на взаимовыгодной основе", - сказал Александр Червяков.

Он отметил, что партнеры, находящиеся за границей, выстраивали свои бизнес-процессы, планировали доходы, инвестиции с учетом работы с белорусскими компаниями. "В результате ограничений нашим компаньонам придется менять свою стратегию, в том числе с возможной оптимизацией сотрудников. А сейчас в условиях пандемии для экономик многих государств это дополнительный негативный фактор. В этих странах и так безработица существенно выше доковидного уровня. Как результат - появится социальная напряженность. Кроме этого, недополученные в местные бюджеты доллары или евро - это отсутствие возможности приобрести так необходимую вакцину или лекарство для лечения COVID-19. А за этим стоит не одна жизнь простых людей", - пояснил министр.-0-

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