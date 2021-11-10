Число безработных в ЕАЭС за год сократилось почти на 70%

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Число безработных в Евразийском экономическом союзе за год сократилось почти на 70%. Такие данные привела сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств ЕАЭС, по состоянию на конец сентября текущего года составила 1,23 млн человек и сократилась почти на 70% по сравнению с аналогичной датой прошлого года", - сказала Ия Малкина.

"Таким образом, количество безработных составляет 1,3% от общей численности рабочей силы. В прошлом году этот показатель составлял 4,4%", - резюмировала представитель ЕЭК.-0-